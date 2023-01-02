467 жителей Иркутской области заболели гриппом на прошлой неделе

26 936 жителей Иркутской области заболели ОРВИ за последнюю неделю 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

26 936 жителей Иркутской области заболели ОРВИ за последнюю неделю 2022 года. Из них 15616 – дети. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Иркутска.

- По результатам вирусологического мониторинга установлена циркуляция вируса грипп А (H1N1) - 2009, гриппа В, метапневмовирусов и других респираторных вирусов. Лабораторно грипп подтвержден в 467 случаях, - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты напоминают о мерах профилактики, которые позволят снизить риск инфицирования. Медики рекомендуют носить защитные маски в общественных местах, мыть руки и пользоваться антисептическими средствами, соблюдать социальную дистанцию. Также необходимо проводить влажную уборку и проветривать помещение, а при первых симптомах заболевания не заниматься самолечением, а обратиться к врачу за помощью.