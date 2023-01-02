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НовостиОбщество2 января 2023 11:01

467 жителей Иркутской области заболели гриппом на прошлой неделе

Врачи зарегистрировали 26 936 случаев ОРВИ
Виктория КУДАЕВА
26 936 жителей Иркутской области заболели ОРВИ за последнюю неделю 2022 года

26 936 жителей Иркутской области заболели ОРВИ за последнюю неделю 2022 года

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

26 936 жителей Иркутской области заболели ОРВИ за последнюю неделю 2022 года. Из них 15616 – дети. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Иркутска.

- По результатам вирусологического мониторинга установлена циркуляция вируса грипп А (H1N1) - 2009, гриппа В, метапневмовирусов и других респираторных вирусов. Лабораторно грипп подтвержден в 467 случаях, - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты напоминают о мерах профилактики, которые позволят снизить риск инфицирования. Медики рекомендуют носить защитные маски в общественных местах, мыть руки и пользоваться антисептическими средствами, соблюдать социальную дистанцию. Также необходимо проводить влажную уборку и проветривать помещение, а при первых симптомах заболевания не заниматься самолечением, а обратиться к врачу за помощью.