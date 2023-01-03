В Иркутске 3 января холодно Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 3 января 2023 ожидается с переменной облачностью. Снега с небес синоптики не обещают. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 3 января 2023: прогноз

- Днем в городе переменная облачность, - добавляют метеорологи. – Ветер подует с юго-востока со скоростью 2-7 м/с. Днем температурные показатели будут колебаться от -17 до -19 градусов.

Стоит отметить, что по данным многолетних метеонаблюдений, как сообщает Яндекс, этот день станет самым холодным 3 января за последние десять лет. Утром влажность воздуха в Иркутске 88% и высокое атмосферное давление – 735 миллиметров ртутного столба.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 3 января 2023 также предполагает переменную облачность, но местами все же выпадет небольшой снег, умеренные осадки синоптики прогнозируют также в Усть-Илимском, Киренском и Катангском районах. Порывы ветра могут достигать сегодня 12 м/с. Днем столбики уличных термометров в Приангарье покажут -17…-22, если небо затянут облака, похолодает до -26…-31. Теплее всего во вторник на западе, северо-западе и юге региона, там -11…-16, местами до -17..-22.

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