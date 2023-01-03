30 ледовых переправ открыты в Иркутской области на 3 января Фото: Николай Александров

В Приангарье на 3 января работают уже 30 ледовых переправ. Все они осмотрены и проверены специалистами. Возле каждой из таких автодорог установлены предупреждающие знаки о весе, который способна выдержать переправа, а также о скоростном режиме, разрешенном при передвижении по ней. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Итак, наибольшее число таких «зимников» достпуно жителям Тайшетского района, там их шесть. Четыре переправы оборудовано в Киренском районе. По три ледовых трассы появилось в Братском, Катангском и Казачинско-Ленском районах, по две – в Нижнеудинском, Шелеховском, Чунском, Мамско-Чуйском. По одной дороге через водоемы теперь есть у автомобилистов Качугского, Бодайбинского, Усольского районов.

- Этой зимой, в общей сложности, планируется открытие и эксплуатация 46 ледовых переправ, 14 из них областного и 32 местного значения в 20 муниципальных образованиях области, - говорят спасатели.

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