Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 января 2023 4:40

18 спортивных объектов отремонтируют в Иркутской области

Работы будут вестись в 2023 году
Мария КНЯЗЕВА
18 спортивных объектов отремонтируют в Иркутской области

18 спортивных объектов отремонтируют в Иркутской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приангарье 18 спортивных объектов – комплексов, стадионов, бассейнов - будут ремонтировать в 2023 году. Где-то ремонт продолжается, а в каких-то зданиях в наступившем году только начнется. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Важно не только строить новые объекты спорта, но и приводить в порядок имеющиеся спортивные комплексы, - отмечают в минспорте Иркутской области. - Проведение капитальных ремонтов позволяет улучшить условия тренировочного процесса.

В 2023 году продолжат приводить в порядок центр «Олимпиец» в Усть-Илимске, бассейн «Ангара» в городе Ангарск и бассейн «Солнечный» в городе Братск, а также стадион в поселке Чунский.

Запланировано начало работ в поселках Усть-Уда, Бохан, Новонукутский, в селе Бильчир и городе Усть-Кут. Заявлено, что там стартует ремонт стадионов. Также приведут в порядок и другие учреждения спорта региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08