18 спортивных объектов отремонтируют в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приангарье 18 спортивных объектов – комплексов, стадионов, бассейнов - будут ремонтировать в 2023 году. Где-то ремонт продолжается, а в каких-то зданиях в наступившем году только начнется. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Важно не только строить новые объекты спорта, но и приводить в порядок имеющиеся спортивные комплексы, - отмечают в минспорте Иркутской области. - Проведение капитальных ремонтов позволяет улучшить условия тренировочного процесса.

В 2023 году продолжат приводить в порядок центр «Олимпиец» в Усть-Илимске, бассейн «Ангара» в городе Ангарск и бассейн «Солнечный» в городе Братск, а также стадион в поселке Чунский.

Запланировано начало работ в поселках Усть-Уда, Бохан, Новонукутский, в селе Бильчир и городе Усть-Кут. Заявлено, что там стартует ремонт стадионов. Также приведут в порядок и другие учреждения спорта региона.

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