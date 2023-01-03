Кафе сгорело на улице Баррикад в Иркутске ночью 3 января Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ночью 3 января в Иркутске сгорело кафе на улице Баррикад. Пламя в здании вспыхнуло в начале второго часа. Из кафе самостоятельно эвакуировались 50 человек – посетители и персонал заведения. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В 01. 40 пожар был локализован на площади в 200 квадратных метров, - говорят спасатели. – В 03.39 пламя полностью потушили. Пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание. Спасатели рассказали, как тушили здание и что осложняло процесс, а также видео и фото с места происшествия – смотрите здесь. Стоит отметить, что короткое замыкание, а также нарушение эксплуатации печного отопления становятся наиболее частыми причинами появления огня в частных, многоквартирных домах, а также в хозпостройках. За минувшие сутки на пожарах погибло два человека, еще один скончался уже утром 3 числа.

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