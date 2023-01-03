320 лифтов в многоквартирных домах заменят в Иркутской области в 2023 году
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Приангарье в 2023 году планируют заменить 320 лифтов. Обновления коснутся 137 многоквартирных домов. Большее число из них находятся на севере Иркутской области. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В каких же городах установят новые подъемники? Обещают, 148 лифтов заменить в городах Братск, Усть-Илимск, Усть-Кут, Железногорск-Илимский. Остальные 172 подъемника достанутся Иркутску, Саянску, Ангарску, Усолью-Сибирскому, Шелехову. Отмечается, что все оборудование будет заменено благодаря работе фонда капительного ремонта в регионе.
Кстати, некоторые кабины начали монтировать еще в прошлом году, к началу года установлено уже 80 новых лифтов. Пока работы приостановлены – до 8 января – для удобства сибиряков.
Напомним, накануне также стало известно, что в Приангарье будут отремонтированы восемнадцать спортивных сооружений.
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