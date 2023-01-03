34 тысячи гектаров леса обработают от шелкопряда в Иркутской области в 2023 году Фото: Яна ЛИСИНА

В Праингарье в 2023 году от сибирского шелкопряда обработают больше 34 тысяч гектаров леса. Так как распространение этого вредителя ухудшает состояние деревьев хвойных пород. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.

- Обработки эффективны, - говорят специалисты. – Так, в прошлом году было обработано почти тридцать тысяч гектаров в двух лесничествах. Исследования показали, что эффективность работ составила 96%.

В наступившем году лес будет обработан в Заларинском, Черемховском и Качугском лесничествах. Обработка от сибирского шелкопряда запланирована с мая по июнь.

СПРАВКА «КП»

Сибирский шелкопряд – крупная бабочка. Опасность для леса представляют ее гусеницы, их размер колеблется от 5.5 до семи сантиметров. Они питаются хвоей деревьев – лиственниц, кедра, пихт, елей, меньше сосен. При нехватке хвои употребляют и тонкие побеги и даже молодые шишки.

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