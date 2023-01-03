Пьяная иркутянка угнала иномарку от кафе в м-не Солнечный Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Утром 3 января полицейские Иркутска разыскивали угнавшего от кафе в микрорайоне Солнечный хэтчбек марки Honda. О том, что иномарка угнана, в МВД региона сообщил ее владелец. Задержать преступника удалось в течение часа. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Владелец автомобиля пояснил, что около 5 часов утра отправилсяв кафе, чтобы поесть, - делятся в полиции. – Машину оставил на площадке напротив.

Автомобилист видимо рассчитывал перекусить очень быстро, так как не заглушил хэтчбек и даже не вынул ключ из замка зажигания. Или решил, что в пять утра угроз никаких для его ласточки нет. Как бы там ни было, но в этот момент мимо шла 28-летняя женщина, которая возвращалась из увеселительного заведения домой пешком. Она-то и стала тем самым угонщиком.

Разыскать ее инспекторам ГИБДД и сотрудникам патрульно-постовой службы удалось в течение часа. Она была в той самой иномарке. И у сибирячки были явные признаки опьянения.

- Я замерзла, увидела заведенную машину, села и поехала, - пояснила иркутянка.

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