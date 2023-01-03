Еще один пункт выдачи разрешений на посещение появился в Прибайкальском нацпарке

На маршруте навели порядок прошлым летом. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

В Прибайкальском найиональном парке появился дополнительный пункт выдачи разрешений на посещение заповедного уголка. Он открылся в Листвянском лесничестве прямо на маршруте «Камень Черского». Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Выбор места не случаен. Этот маршрут пользуется спросом у жителей региона и гостей Приангарья и в зимнее время. В его верхней точке открывается прекрасный вид на исток Ангары и поселок Порт Байкал. А к этому сезону маршрут еще и привели в порядок.

- Работы были завершены минувшим летом, - говорят специалисты. – Мы установили настилы, пикниковые точки, качели и информационные стенды.

Отмечается, что прогулка к камню Черского доступна многим из-за своей небольшой протяженности – около двух километров по серпантину. А еще подняться на смотровую площадку можно на кресельном подъемнике.

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