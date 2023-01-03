Иркутская область продолжит поддержку мобилизованных и их семей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Приангарья встретился 3 января с мобилизованными из региона, проходящими военную подготовку в Новосибирской области. Поддержка наших земляков и их семей в Иркутской области будет продолжена. Сейчас это одна из главных задач. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В том числе исключительные случаи разбираться будут в индивидуальном порядке. Также в регионе продолжается сбор гуманитарной помощи и подготовка к его отправке в зону СВО. Напомним, ранее сообщалось, что в зону специальной военной операции из Иркутска будет отправлено два борта с гумпомощью. В этот раз собирали все, что необходимо для проживания в зимних условиях – печи, генераторы, отопители, теплую одежду - термобелье, а также наколенники, налокотники. Сообщалось также, что нашим ребятам нужны тепловизоры, квадрокоптеры, шанцевые инструменты.

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