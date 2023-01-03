Три спортивных объекта и музей создадут в Байкальске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Программу социально-экономического развития Байкальска утвердил председатель Правительства России Михаил Мишустин в конце прошлого года. Сегодня в городе прошло выездное совещание. Обсуждалась реализация необходимых мероприятий, их последовательность. Об этом КП-Иркутск сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В первую очередь будут решаться вопросы с теплоснабжением города, реконструкцией объектов инфраструктуры, а также переселения сибиряков из аварийного и ветхого жилья.

В рамках программы развития в Байкальске появятся новые спортивные и культурные объекты. Так, в городе на берегу Байкала постоят три спортплощадки – одна из них в поселке Солзан. Сообщается, что местный школьный стадион в самом городе также нужно будет реконструировать. Объекту нужны трибуны, беговые дорожки и подходящие для различных видов спорта площади.

Также рассматривается и возможность открытие краеведческого музея в Байкальске. Город часто посещают туристы, поэтому этот вопрос весьма актуален не только для самих жителей, но и для отдыхающих.

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