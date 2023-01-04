Синоптики рассказали о погоде в Иркутской области на 4 января

В ночь на 4 января столбик термометра показал -22… -27 градусов. Фото: Мария ЛЕНЦ.

Сибирь знаменита своими суровыми зимами. Тем более за окном наступил самый холодный месяц года – январь. Мы не спеша приближаемся к Крещению, поэтому не удивительно, что в ночь на 4 января столбик термометра показал -22… -27 градусов, а в отдельных уголках Приангарья -32… -37.

Но небесная канцелярия пощадит жителей Иркутской области днем 4 января. Ведь ртутный столбик покажет -17… -22, а при малооблачной погоде -8… -13. Даже на севере Приангарья температуры повысятся до -15… -21.

- Погода будет облачная в Иркутской области 4 января, - сообщают сотрудники Иркутского гидрометцентра. - Также выпадет небольшой снег. А утром жителей отдельных районов ждет туман. Ветер по всей области будет 5-10 м/с. Но в некоторых уголках вообще с порывами 13 м/с.

Особенно внимательными и осторожными нужно быть пешеходам и водителям 4 января. Ведь местами образуется гололедица и снежный накат.