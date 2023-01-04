16 пожаров произошли в Иркутской области за прошедшие сутки 3 января

На утро 4 января произошло два пожара, в которых сгорел один жилой дом и одна хозяйственная постройка. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники МЧС отмечают, что в праздничные дни больше обычного происходят ЧП. К примеру, только за минувшие сутки подразделения пожарно-спасательной службы региона 16 раз выезжали на вызовы. Известно, что два человека погибли, один получил травмы, два спасены и эвакуированы 56 человек.

- За сутки огнеборцы потушили шесть жилых домов, три хозяйственные постройки, две машины, один многоквартирный жилой дом, одно административное здание и один садовый дом, - сообщают сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области. - В большинстве случаев причиной пожаров стало короткое замыкание. Второе место заняли курение и нарушения печного отопления.

На утро 4 января произошло два пожара, в которых сгорел один жилой дом и одна хозяйственная постройка. Погибших, травмированных, спасенных, эвакуированных нет.

Напомним, "КП"-Иркутск сообщала, что ночью 3 января в Иркутске сгорело кафе на улице Баррикад. Пламя в здании вспыхнуло в начале второго часа. Из кафе самостоятельно эвакуировались 50 человек.