Каждый день около 60 спецмашин обслуживает федеральные трассы в Иркутской области

Популярными маршрутами среди дорожников являются автомобильная дорога Р-258 Байкал и яр-255 Сибирь. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Комбинированные машины, погрузчики, грейдеры и многая другая техника ежедневно обслуживает федеральные трассы в Иркутской области. Главной целью является контроль и обеспечение безопасности для местных жителей. А причиной всему низкий температурный режим или потепление. В связи с погодными условиями подрядные организации мониторят стоящие транспортные средства, а при необходимости оказывают помощь, сообщают в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

В разгар праздничных дней популярным маршрутом среди дорожников является автомобильная дорога Р-255 Сибирь. Именно эту трассу обслуживают в первую очередь.Также в настоящее время проводятся работы по очистке искусственных сооружений.

- Желаем всем пользователям комфорта и безопасности на подведомственной сети, - делятся пожеланиями дорожники. - Также призываем не нарушать правила дорожного движения, беречь себя и своих близких. Мы же в свою очередь лично выезжаем на федеральные трассы.