Больше 50 улиц расчищают от снега и льда в Иркутске 4 января Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Круглые сутки дорожные службы Иркутска расчищают город от снега и льда. Так, 4 января порядок наводят более чем на 50 улицах, а также на тротуарах и остановках. Об этом сообщили в администрации областного центра.

- Задействовано более 70 машин, за сутки вывезли 1200 тонн снега, - рассказали в городской мэрии. - Так, уборка ведется на улицах Сергеева, Аргунова, Воронежская, Багратиона, Сеченова, Байкальская, Советская, 3 июля, Седова и многих других.

Во всех районах работают комбинированные дорожные машины, погрузчики, автогрейдеры, самосвалы и другие машины. Дороги, лестницы, пешеходные зоны и остановки также обрабатывают против гололеда. Задействовано около 200 специалистов. Кроме того, чистят путепроводы, Академический мост, убирают снег в скверах, парках, счищают его с памятников.

Водителей просят быть особенно внимательными, пока на дорогах работает спецтехника.