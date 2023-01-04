Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 января 2023 9:36

На реконструкцию сцены Иркутского музтеатра имени Загурского выделят 250 миллионов рублей

Деньги направят из областного бюджета
Снежанна БЕЛОВА
На реконструкцию сцены Иркутского музтеатра имени Загурского выделят 250 миллионов рублей

На реконструкцию сцены Иркутского музтеатра имени Загурского выделят 250 миллионов рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В этом году на ремонт и оснащение театров в Приангарье планируют потратить больше 300 миллионов рублей из бюджетов области и страны. Больше всего, 250 миллионов, направят на обновление сцены Иркутского музтеатра. Об этом сообщали в пресс-службе правительства региона.

- В рамках государственной программы «Развитие культуры на 2019-2024 годы» Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского получит 250 миллионов рублей из областного бюджета, - отметили в правительстве области. - На эти деньги заменят верхнюю механику сцены, в том числе штанкетную систему, с помощью которой на сцене меняют декорации.

Тем временем, на сайте госзакупок закончились торги на выполнение монтажа систем механического оборудования и электропривода сценического комплекса здания музыкального театра. Было подано три заявки от потенциальных подрядчиков.