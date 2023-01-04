На реконструкцию сцены Иркутского музтеатра имени Загурского выделят 250 миллионов рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В этом году на ремонт и оснащение театров в Приангарье планируют потратить больше 300 миллионов рублей из бюджетов области и страны. Больше всего, 250 миллионов, направят на обновление сцены Иркутского музтеатра. Об этом сообщали в пресс-службе правительства региона.

- В рамках государственной программы «Развитие культуры на 2019-2024 годы» Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского получит 250 миллионов рублей из областного бюджета, - отметили в правительстве области. - На эти деньги заменят верхнюю механику сцены, в том числе штанкетную систему, с помощью которой на сцене меняют декорации.

Тем временем, на сайте госзакупок закончились торги на выполнение монтажа систем механического оборудования и электропривода сценического комплекса здания музыкального театра. Было подано три заявки от потенциальных подрядчиков.