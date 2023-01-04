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НовостиОбщество4 января 2023 9:50

150 нетрезвых водителей задержали в Иркутской области с 1 по 3 января

Число пьяных автомобилистов сократилось по сравнению с прошлым годом
Регина РАХИМОВА
Полицейские призывают автомобилистов не садиться за руль в нетрезвом виде.

Полицейские призывают автомобилистов не садиться за руль в нетрезвом виде.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Праздники праздниками, но инспекторам ДПС не до отдыха. Ведь они строго контролируют ситуацию на дорогах Иркутской области и в выходные. Так, за первые три дня новогодних каникул полицейские поймали 150 нетрезвых водителей, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

- Мы отмечаем снижение количества нетрезвых водителей за рулем за несколько последних лет. Так, три года назад на дорогах региона мы задержали почти 170 пьяных автолюбителей. Нам в этом помогают неравнодушные жители, которые сообщают в полицию о подозрительном поведении водителей. Нередко информация подтверждается, а нарушители привлекаются к ответственности.

Полицейские призывают автомобилистов не садиться за руль в нетрезвом виде. Это грозит не только административным и уголовным наказанием, но и тяжкими последствиями для здоровья и жизни других участников дорожного движения.