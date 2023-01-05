Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 5 января 2023 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 5 января 2023 не готовит сибирякам каких-то неожиданностей. Она обещает быть без осадков и с переменной облачностью. Таким прогнозом с КП-Иркутск поделились синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 5 января 2023: прогноз

- В Иркутске сегодня дует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с, - добавляют метеорологи. – Днем ждем температурные показатели в пределах -12…-14 градусов.

Этим утром влажность воздуха в областном центре повышенная – 80%, а вот атмосферное давление, по данным Яндекса, нормальное – составляет 723 миллиметра ртутного столба.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области ожидается с переменной облачностью, кое-где выпадет снег. Скорость ветра в Приангарье 5-10 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут -10…-15, местами -19…-24. Холодно сегодня на северо-востоке региона, в верхнеленских и Катангском районах. Там специалисты прогнозируют -22…-27 градусов, местами до -28…-33.

Внимание, автомобилисты! На дорогах Иркутской области местами образовался снежный накат.

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