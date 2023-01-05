16 пожаров потушили в Иркутской области за сутки 4 января
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутской области ежедневно тушат пожары. В последние несколько дней в сутки происходит больше десяти таких случаев. Так, в регионе 4 января спасатели выезжали на тушение огня 16 раз. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
- Горели жилые дома, хозяйственные постройки, дача, склады, различные помещения и мусор, - рассказывают пожарные. – В этот раз погибших или травмированных нет. Из горящего помещения были эвакуированы три человека.
Причиной шести пожаров в минувшие сутки стало короткое замыкание, еще такое же количество – из-за нарушения эксплуатации печного отопления. Также дважды огонь разгорался из-за курения, дважды причиной появления пламени стал поджог.
За ночь и утро 5 января спасатели также уже потушили три пожара. Никто не пострадал.
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