16 пожаров потушили в Иркутской области за сутки 4 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области ежедневно тушат пожары. В последние несколько дней в сутки происходит больше десяти таких случаев. Так, в регионе 4 января спасатели выезжали на тушение огня 16 раз. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Горели жилые дома, хозяйственные постройки, дача, склады, различные помещения и мусор, - рассказывают пожарные. – В этот раз погибших или травмированных нет. Из горящего помещения были эвакуированы три человека.

Причиной шести пожаров в минувшие сутки стало короткое замыкание, еще такое же количество – из-за нарушения эксплуатации печного отопления. Также дважды огонь разгорался из-за курения, дважды причиной появления пламени стал поджог.

За ночь и утро 5 января спасатели также уже потушили три пожара. Никто не пострадал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08