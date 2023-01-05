20-летнего жителя Иркутской области осудят за пропаганду экстремистской деятельности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заманивал в ряды экстремистской организации. 20-летний мужчина, будучи в отделе полиции города Слюдянка, пропагандировал другим заключенным криминальную субкультуру, запрещенную в России. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области и СК региона.

- Он рассказывал находящимся под следствием устои и понятия экстремисткой организации, в деятельности которой участвовал, - говорят специалисты. – Делал он это не только в Слюдянке, но потом и в СИЗО-1 в Иркутске, а также в исправительной колонии в Ангарском городском округе.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности экстремисткой организации». Началось расследование. Сейчас все необходимые материалы следователями собраны, уголовное дело передано в Ангарский городской суд. Максимальное наказание за данное преступление - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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