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НовостиОбщество5 января 2023 4:23

Сроки открытия ледовых переправ сдвинули в Иркутской области из-за теплой погоды

Лед не успел намерзнуть до нужной толщины
Мария КНЯЗЕВА
Сроки открытия ледовых переправ сдвинули в Иркутской области из-за теплой погоды

Сроки открытия ледовых переправ сдвинули в Иркутской области из-за теплой погоды

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье этой зимой должны работать 46 ледовых переправ. На данный момент к эксплуатации еще не готовы 16 из них. Сроки открытия сдвинули из-за аномально теплого начала зимы в регионе. Лед просто не успел набрать нужной толщины. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сейчас не введены в эксплуатацию переправы в Ольхонском, Усть-Илимском, Бодайбинском, Боханском, Нижнеилимском, Усть-Удинском, Тулунском районах, нет четыре ледовых трасс в Усть-Кутском районе, а также недоступны для проезда пять переправ в Киренском районе, - говорят спасатели.

Когда зимние дороги по льду станут доступны, специалисты не сообщают. Все будет зависеть от погоды, как быстро толщина льда станет достаточной для проезда по нему автомобилей.

Кстати, у каждой ледовой магистрали выставляют дорожные знаки с информацией о том, какой вес транспорта возможен для передвижения в указанном месте и с какой разрешенной скоростью можно двигаться по льду.

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