Стало известно, какие врачи будут принимать в новой амбулатории в м-не Березовый в Иркутском районе

Новая амбулатория откроется в м-не Березовый в Иркутском районе весной 2023 года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Здание врачебной амбулатории в м-не Березовый в Иркутском районе уже возведено, благоустройство прилегающей территории закончено. А еще решен вопрос с кадрами и закупкой оборудования. Работать медучреждение начнет уже весной 2023 года. Об этом Кп-Иркутск рассказали в пресс-службе регионального правительства.

К каким врачам можно будет обратиться за помощью в данной амбулатории? Прием вести будут педиатры, терапевты, акушер-гинеколог и стоматолог. Кстати, в здании также оснастят физиокабинет, возможно будет проходить здесь и лечение на дневном стационаре. Последний рассчитан на 4 койки.

- Вопрос с кадрами и оснащением амбулатории оборудованием и решен, - заверили специалисты. – На закупку всего необходимого выделено около 2.7 миллиона рублей.

Откроет свои двери амбулатория для посетителей уже весной этого года.

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