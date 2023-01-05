Новая начальная школа в Большом Луге откроется к 23 февраля Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Готовность новой начальной школы поселка Большой Луг оценивается специалистами в 98%. Здание построено, осталось завершить отделочные работы, а также завезти мебель и оборудование для учебы. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.

Сейчас школьники младших классов учатся в блоке для старшеклассников. Пока ребятам приходится делить здание, учатся они в две смены. Всего общеобразовательное учреждение посещают 619 детей.

Напомним, здание начальной школы в поселке было закрыто семь лет назад из-за аварийного состояния. Ребята с нетерпением ждут, когда войдут в новые кабинеты. Новый блок школы №8 откроет свои двери 23 февраля.

Также стало известно, что в основной блок школы капитально отремонтируют. Проведение капитального ремонта запланировано на 2024 год.

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