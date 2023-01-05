Отключение света в Иркутске 5 января 2023: причины, сроки
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Правобережном районе произошло отключение света в Иркутске 5 января 2023 из-за аварии. Без электроснабжения остались часть домов на 78 улицах Иркутска, а также в СНТ Сибиряк. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутской электросетевой компании.
Причины аварийного отключения пока неизвестны.
- Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения, - пояснили специалисты.
Но в компании надеются, что все неисправности в скором времени будут устранены. По крайней мере, сообщается, что электроснабжение в дома иркутян вернется в 18.00. Правда, время ориентировочное.
Отключение света в Иркутске 5 января 2023: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение света в Иркутске 5 января 2023 не продлится долго. Специалисты постараются устранить все неисправности оперативно.
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