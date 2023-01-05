32 несанкционированные свалки уберут в Иркутской области в 2023 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В 14 муниципальных образованиях Приангарья в 2023 году будут ликвидироваться несанкционированные свалки. Всего ликвидируют 32 незаконных мест, где на данный момент лежит мусор. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Общая площадь этих 32-х несанкционированных свалок – 40.2 гектара, - говорят специалисты.

Очистка территорий будет проводиться в рамках госпрограммы по охране окружающей среды. «Уборка» уже началась в прошлом. В Братском районе к расчитске территории от мусора приступили в ноябре, а в декабре свалку уже полностью ликвидировали на площади в 8.5 тысяч квадратных метров.

Напомним, ранее сообщалось, что в минувшем 2022 году в Иркутской области были устранены 48 несанкционированных свалок. Их площадь составила больше 35.5 гектаров. Большинство из них находились в Баяндаевском районе региона.