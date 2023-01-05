Автодорога Железногорск – Суворовский перекрыта в Иркутской области из-за подтопления. Фото: минтранс РФ по Иркутской области

В Приангарье днем, 5 января, перекрыли автомобильную дорогу Железногорск – Суворовский на 6-ом километре трассы. Это произошло из-за ее подтопления. О случившемся КП-Иркутск рассказали в министерстве транспорта России по Иркутской области.

- Подтопление произошло, вероятно, из-за прорыва водопровода, - говорят специалисты. – Сейчас подтопленный участок закрыт для движения. Перекрыты оба направления.

Точное время открытия не сообщается, известно, что откроют автодорогу, как только устранят последствия. Сейчас на месте работает комбинированная дорожная машина и грейдер. Они делают объезд.

- Сейчас проезд в Шестаково и Суворовский сейчас возможен только по старой дороге вдоль ЛЭП, которая идет через переулок Донской и улицу Ангарская, это старая дорога на Сухой Ирейк, - отметили в минтрансе региона.

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