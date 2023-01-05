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НовостиОбщество5 января 2023 13:42

Отключение света в Иркутске 6 января 2023 планово проведут в Правобережном округе

Свет планово отключат в части домов Правобережного округа в Иркутске 6 января
Мария КНЯЗЕВА
Отключение света в Иркутске 6 января 2023 будет плановым

Отключение света в Иркутске 6 января 2023 будет плановым

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отключение света в Иркутске 6 января 2023 запланировано в домах на четырех улицах в Правобережном округе. Электроснабжения не будет в течение двенадцати часов. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутской электросетевой компании.

Отключение света в Иркутске 6 января 2023: причины, сроки

- Причины отключения света в Иркутске 6 января 2023 – проведение неотложных работ на электрической подстанции, - говорят специалисты.

Электричество пропадет в зданиях в 08.00, появится снова в 20.00. Под отключение света в Иркутске 6 января 2023 попадут дома на улицах Депутатская, 30 Дивизии, Красноказачья и Ширямова.

Отключение света в Иркутске 6 января 2023: адреса

Отключение света в Иркутске 6 января 2023: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 6 января 2023: адреса. Фото: ИЭСК

Напомним, что 5 января в Правобережном округе было аварийное отключение электричества. Свет исчез в домах на 78 улицах Иркутска и в одном СНТ. Но специалисты оперативно устранили неисправность.

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