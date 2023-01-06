Мужчина попал в больницу с ожогами после пожара в Усольском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В ночь на 6 января в Приангарье произошло 5 пожаров. К счастью, обошлось без жертв. Однако в садоводстве «Лужки» Усольского района мужчине понадобилась помощь медиков. Он получил серьезные ожоги, когда выбирался из охваченного огнем двухэтажного дома. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Возгорание произошло по электротехнической причине. Пострадавший госпитализирован, - отмечают в ведомстве.

Двух жителей Ангарска спасли пожарные из шестиэтажного дома в 29 микрорайоне. Около 5 часов утра в подвале загорелся мусор, вскоре подъезд заполнил дым. Сотрудники МЧС вывели жильцов с помощью спасательных устройств.

Из-за короткого замыкания огонь начал распространяться в квартире пятиэтажки на бульваре Постышева в Иркутске. К счастью, люди вовремя это заметили и позвонили в экстренные службы. Пять человек эвакуировались самостоятельно. Пламя повредило 1 квадратный метр от площади кухни.

В это же время жилой дом спасли сотрудники МЧС на станции Саранчет-2 в Тайшетском районе, где горела дощатая веранда. В течение 10 минут пожар был устранен. Причиной происшествия стало короткое замыкание. Никто не пострадал.

В целом за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 9 пожаров.

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