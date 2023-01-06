Жителей Иркутской области приглашают отпраздновать Рождество в «Тальцах». Фото: музей "Тальцы"

Концерт ансамбля «Узоречье», а также конкурсы и игры на свежем воздухе пройдут 7 января в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» в честь Рождества. Программа начнется в 13:00 и продлится три часа.

- Мероприятие доступно по пушкинской карте, поэтому время, проведенное вместе с нами, станет еще приятнее, - отмечают в соцсетях музея.

В трактире посетителей ждет особое праздничное меню. Также есть возможность устроить застолье и приготовить блюда на мангале в пикниковой зоне. Купить билет можно онлайн на официальном сайте и в кассах.

Напомним, что сегодня 6 января Рождественский сочельник. В иркутских храмах пройдут праздничные вечерние богослужения. Состоятся они и завтра, 7 января. А еще 7 числа состоится концерт, посвященный празднику, в Органном зале. Начало в 17.00. В это же время намечена концертная программа «Счастливого Рождества» в Филармонии на Дзержинского.