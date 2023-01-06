СК завел дело после гибели рабочего на золотом месторождении в Бодайбо Фото: Олег ЗОЛОТО

В конце 2022 года на золотодобывающем предприятии в Бодайбо произошла трагедия. Погиб 29-летний рабочий. По версии следствия, в день смерти он трудился на месторождении. Спустя время мужчину нашли мертвым. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Из заключения судебно-медицинской экспертизы следует, что летальный исход наступил в результате внутренней травмы грудной клетки. На теле обнаружены множественные телесные повреждения, в том числе закрытая травма груди с разрывами сердца и легких, переломы ребер, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в ведомстве.

Заведено уголовное дело по признакам «нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, в Закаменском районе Бурятии правоохранители расследуют дело об убийстве в новогоднюю ночь. Утром 1 января на одной из ферм было найдено тело пастуха. При осмотре места смерти мужчины следователи поняли, что произошло убийство. Подозрение пало на коллегу, который рассказал, что случилось на самом деле.