Митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан поздравил жителей региона с Рождеством. Фото: Иркутская епархия

Мирополит Иркутский и Ангарский Максимилиан поздравил жителей Приангарья с радостью праздника Рождества Христова. Видео опубликовали в соцсетях Иркутской епархии.

- Дорогие земляки, дорогие братья и сестры, я сердечно поздравляю вас с наступающим праздником Рождества Христова, - обратился к сибирякам глава Иркутской митрополии. - Господь приходит в наш мир, чтобы спасти человека, для того чтобы возвысить человека. Рождается младенец в тесной холодной пещере, совсем не так, как приходит в мир бог или властитель, а как кротость, мир и любовь. И эта суть праздника обязательно должна переживаться нами в эти дни. Бог стал человеком, чтобы человек стал богом. Стал таким же красивым, духовным, святым, научившимся любить.

Светлый праздник Рождества по традиции принято проводить в кругу семьи. И не обязательно дома. 6 января начались богослужения во всех храмах Иркутской области. Но если, по какой-то причине, вы не можете попасть на всенощную - приходите на утреннюю службу. Она пройдет в каждой церкви. «Комсомолка» составила программу мероприятий на Рождество в Иркутске 2023 году.