На сертификаты для покупки жилья сиротам в Иркутской области предусмотрено 654,7 млн руб Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В 2023 году в Приангарье предусмотрено 654,7 миллионов рублей на социальные выплаты для приобретения жилья детям-сиротам. Эту меру поддержки получат 214 жителей региона. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- С 2020 года 736 жителей Иркутской области из числа детей сирот приобрели жилые помещения с помощью социальной выплаты, - рассказал министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов. - В декабре прошлого года на сессии Законодательного собрания депутаты одобрили инициативу главы региона, предусматривающую предоставление выплаты участникам специальной военной операции из числа детей-сирот, состоящих в очереди на обеспечение жильем, в первоочередном порядке.

Соцвыплаты положены трудоустроенным жителям региона из перечня детей-сирот, а также безработным, но воспитывающим детей в возрасте до трех лет или имеющих инвалидность.

Напомним, в Приангарье, как и по всей стране с 1 января 2023 года начала действовать государственная мера социальной поддержки беременных женщин и семей с детьми до 17 лет – единое детское пособие для семей с низким доходом. Подать заявление можно на портале Госуслуги. Рассматривать его будут в течение 10 рабочих дней. К слову, до 8 января включительно – выходные.