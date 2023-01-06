8 тысяч тонн снега вывезли за 5 дней в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Несмотря на самые продолжительные в году выходные дорожные службы не перестают работать даже ночью. Магистральные дороги чистят с помощью комбинированных дорожных машин, погрузчиков, тракторных щеток, автогрейдеров и другой техники. Так, за последние пять дней с улиц столицы Приангарья вывезли 8 тысяч тонн снега. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Ежедневно задействовано более 200 человек и свыше 60 единиц техники. По необходимости проводим противогололедную обработку проезжей части и тротуаров, – сообщил исполняющий обязанности МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Работники муниципальных предприятий «Городская среда» и «Горзеленхоз» приводят в порядок парки, скверы и другие общественные пространства. Чтобы сделать их более безопасными, дорожки посыпают песком. А памятники очищают от выпавшего снега.

Автомобилистов Иркутска просят быть осторожнее и внимательнее – на дорогах работает спецтехника.

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