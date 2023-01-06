Метель с порывами ветра до 17 м/с ожидается в Иркутской области 7 января

Жителей Иркутской области предупреждают об ухудшении погоды 7 января Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики вновь предупреждают жителей Приангарья о капризах погоды. 7 января в регионе разыграются метели и снегопад. С самого утра местами по области ожидается ветер с порывами до 15-17 м/с. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Главное управление МЧС России по региону рекомендует водителям транспортных средств учитывать состояние дорожного полотна и условия видимости, - обращаются к сибирякам в ведомстве. - Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, соблюдайте дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

Напомним, главная достопримечательность зимнего Байкала – кристально чистый лед, туристам пока недоступна. Корка совсем тонкая и в большей части озера покрыта снегом. Однако полюбоваться уникальными видами пользователям сети помогли сотрудники Забайкальского национального парка. Они сняли видео замерзающего Байкала при помощи дрона.