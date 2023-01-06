Сотрудники МЧС организуют дежурство в храмах Иркутской области в Рождество

Сотрудники МЧС организуют дежурство в храмах Прибайкалья в Рождество Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В канун Рождества, 6 января, начались богослужения во всех храмах Приангарья. В преддверие праздников церкви были обследованы инспекторами по пожарному надзору. Служителям и персоналу специалисты рассказали о том, как обеспечить безопасность прихожан. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В ночное время на дежурство в храмы и церкви заступят инспекторы, задача которых - предупреждение пожаров и обеспечение оперативного реагирования в случае происшествий.

Подразделения пожарной охраны находятся в режиме повышенной готовности.

Напомним, митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан поздравил жителей Приангарья с радостью праздника Рождества Христова. Видео опубликовали в соцсетях Иркутской епархии.

«Комсомолка» составила программу мероприятий на Рождество в Иркутске 2023 году.