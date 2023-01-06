Двое водителей пострадали при лобовом столкновении в Шелеховском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Около семи утра 6 января две иномарки столкнулись лоб в лоб в Шелеховском районе. На 15 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» 44-летний водитель Toyota Caldina не справился с управлением, из-за чего врезался в Toyota Corolla, за рулем которой находился 33-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- Медицинская помощь понадобилась обоим автолюбителям, - рассказали в ведомстве.

Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП. Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах региона.

Напомним, синоптики вновь предупреждают жителей Приангарья о капризах погоды. 7 января в регионе разыграются метели и снегопад. С самого утра местами по области ожидается ветер с порывами до 15-17 м/с.