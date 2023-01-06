Жителей Иркутска приглашают поучаствовать в строительстве иордани Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отгремели новогодние салюты, друзья и близкие поздравляют друг друга с Рождеством. К празднику Богоявления в Иркутске традиционно готовят иордань. Ледяной комплекс, как это принято, возведут на заливе Якоби. За эти дни предстоит сделать немало: очистить территорию от снега, сделать снежные ограждения, наметить купели для купания и водозабора. К славному труду может присоединиться каждый!

- Для строительства нужны добровольцы, - сообщают в Александро-Невском храме. - Все желающие могут помочь, работы ведутся ежедневно с 11:00.

На Крещение Господне, 19 января, горожане отправятся за святой водой, а самые отважные окунутся с головой в прорубь.

Напомним, сейчас сотрудники МЧС уточняют списки купелей, а уже на днях приступят к их проверкам. Будут замерять толщину льда. Возле каждой иордани будут дежурить спасатели, медики и полицейские.