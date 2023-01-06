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НовостиОбщество6 января 2023 11:06

Пьяную автомобилистку за рулем Лады поймали в Усть-Илимске

46-летняя сибирячка вела себя агрессивно и с трудом могла говорить
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Пьяную автомобилистку за рулем Лады поймали в Усть-Илимске

Пьяную автомобилистку за рулем Лады поймали в Усть-Илимске

Фото: Мария АНАНОВА

Пьяную автомобилистку задержали накануне утром, 5 января, в Усть-Илимске. Инспекторы ГИБДД заметили на одной из улиц города машину, которую водило из стороны в сторону. Остановив Ладу Самару на обочине, 46-летняя сибирячка едва смогла выйти из салона, вела себя агрессивно и говорила неразборчиво. Полицейским она призналась, что села за руль после застолья. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

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Против любительницы хмельной езды завели дело об административном правонарушении. Ей грозит лишение водительских прав и крупный штраф.