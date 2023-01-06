Пьяную автомобилистку за рулем Лады поймали в Усть-Илимске Фото: Мария АНАНОВА

Пьяную автомобилистку задержали накануне утром, 5 января, в Усть-Илимске. Инспекторы ГИБДД заметили на одной из улиц города машину, которую водило из стороны в сторону. Остановив Ладу Самару на обочине, 46-летняя сибирячка едва смогла выйти из салона, вела себя агрессивно и говорила неразборчиво. Полицейским она призналась, что села за руль после застолья. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- Когда женщину удалось посадить в патрульную машину, стражи дорог забрали у нее ключи, - рассказали в ведомстве. - Машину поместили на штрафстоянку.

Против любительницы хмельной езды завели дело об административном правонарушении. Ей грозит лишение водительских прав и крупный штраф.