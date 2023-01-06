45 спортплощадок и хоккейных кортов создадут в Иркутской области в 2023 году Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

45 спортплощадок и хоккейных кортов создадут в Иркутской области в этом году. Увеличено финансирование на предоставление муниципальным образованиям субсидий на покупку спортивного оборудования. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Таким образом, в сельской местности улучшаются условия для занятий физической культурой и спортом. В 2023 году на эти цели планируется направить более 239,7 млн рублей из областного бюджета, - рассказал министр спорта региона Павел Богатырев.

36 запланированных объектов – это универсальные площадки, остальные 9 – хоккейные корты.

Напомним, жителей Иркутска приглашают поучаствовать в строительстве иордани. Ледяной комплекс, по традиции, начали возводить на Якоби. Все желающие могут помочь, работы ведутся ежедневно с 11:00.

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