Снежный пляж открылся в иркутском спортпарке «Поляна»

7 и 8 января в мастерской белого творчества будут работать профессиональные художники, скульпторы и дизайнеры. Фото: Василий Бучинский

На берегу Ангары, в спорт-парке «Поляна» открылась мастерская белого творчества «Снежный пляж». Она будет работать в последние выходные новогодних праздников - 7 и 8 января. Организаторы проекта подготовили большие снежные заготовки, из которых иркутяне и гости города смогут слепить настоящие скульптуры. Об этом сообщают организаторы мероприятия, участники клуба творческих путешествий «Глубинка».

- Созданные скульптуры останутся на берегу Ангары до весны. Украшенное совместными усилиями место может стать новой точкой притяжения. Иркутянам и гостям города будет интересно прогуляться всей семьей и внести свой вклад своими руками в продолжение украшения. Чтобы дать им такую возможность, мы оставим несколько цилиндрических заготовок из снега возле воды, для тех, кто захочет присоединиться к творчеству после проведения праздничной креативной акции, – отмечают организаторы проекта.

В течение двух дней, 7 и 8 января, в мастерской белого творчества будут работать профессиональные художники, скульпторы и дизайнеры. Присоединиться к ним могут все желающие. Для участников мероприятия предусмотрены горячие праздничные угощения.