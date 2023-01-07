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НовостиОбщество7 января 2023 5:38

Дорожные службы Иркутска переведены на усиленный режим работы из-за ожидаемого снегопада

За прошедшие сутки с улиц города вывезли 2300 тонн снега
Виктория КУДАЕВА
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, дорожные службы Иркутска переведены на усиленный режим работы

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, дорожные службы Иркутска переведены на усиленный режим работы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По прогнозу Иркутского гидрометцентра, 7 января местами по области ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 15-17 м/с, снег, метели. В связи с этим дорожные службы Иркутска переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Для уборки дорог задействовано 24 единицы техники. После того как осадки закончатся, дорожные службы приступят к разметанию проезжей части, вывозу снега. Для работы в ночное время будет увеличено количество единиц техники и людей, - рассказал исполняющий обязанности директора МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Уборка города ведется в круглосуточном режиме. Только за прошедшие сутки с улиц вывезли 2300 тонн снега. Также коммунальщики очищают путепроводы на улицах Трактовой, Олега Кошевого, Дальневосточной и Академическом мосту, убирают территории парков, скверов и общественных пространств, очищают памятники и проводят посыпку песком.

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Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и обращать внимание на работающую технику. В случае экстренных ситуаций обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру: 520-112.