Водителей предупреждают о неблагоприятных условиях на трассе «Байкал» из-за снегопада

Дорожники предупреждают водителей, что погодные условия могут привести к образованию снежного наката на автомобильных дорогах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозу Иркутского гидрометеорологического центра 7 января в южных и северных районах Иркутской области ожидаются сильные осадки в виде снега, с порывами ветра до 70 км/ч. В связи с этим дорожники предупреждают водителей, что погодные условия могут привести к образованию снежного наката на автомобильных дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

- В целях проведения оперативной работы по очистке проезжей части на участках автомобильной дороги Р-258 «Байкал» возможно введение ограничений для движения большегрузных и тяжеловесных транспортных средств, - говорится в сообщении ведомства.

С наступлением зимнего периода, подрядные организации переведены в круглосуточный режим работы. Планируется, что для проведения патрульной снегоочистки, а также ликвидации последствий снегопада будут задействованы 220 единиц спецтехники. Это комбинированные дорожные машины, тракторы, автогрейдеры, погрузчики, бульдозеры и прочая спецтехника.

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По вопросам транспортно-эксплуатационного состояния участка автомобильной дороги можно связаться по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Прибайкалье»: +7 (3952) 29-21-39 или +7 914-899-35-35.