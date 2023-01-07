Всего за сутки, 6 января, в Иркутской области произошло 14 пожаров. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Мужчина пострадал при пожаре в деревянном частном доме в Слюдянке в ночь на 7 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сообщение о пожаре в Слюдянке поступило на пульт спасателей во втором часу ночи. Загорелся одноэтажный деревянный дом. Существовала угроза распространения огня на соседние дома. Хозяин жилья получил ожоги. Его госпитализировали. Прибывшие на место происшествия пожарные справились с огнем и не допустили его распространения. Предварительно установлено, что причиной случившегося стало короткое замыкание, - говорится в сообщении ведомства.

Всего за сутки, 6 января, в Иркутской области произошло 14 пожаров. Четыре раза горели хозяйственные постройки. Три пожара возникли в многоквартирных домах. Два раза горели частные дома. Также пожарные выезжали на тушение дачного дома, неэксплуатируемого строения и строительного вагончика. Погибших нет. Дважды спасатели реагировали на возгорание мусора. Чаще всего причиной возгорания становится короткое замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности.