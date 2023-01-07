54-летний житель Бурятии застрелил своего соседа через окно

От полученных ранений мужчина скончался на месте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

54-летний житель Хоринского района Республики Бурятия убил своего соседа из охотничьего ружья через окно. Кровавая расправа произошла вечером, 1 января. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Бурятия.

- В одном из домов было обнаружено тело 59-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями грудной клетки. По подозрению в убийстве сотрудники полиции задержали соседа покойного, с которым они вместе незадолго до происшествия распивали спиртные напитки, - говорится в сообщении ведомства.

Как выяснили правоохранители, во время застолья между мужчинами произошла ссора. Хозяин дома выгнал собутыльника из жилища. Однако обида на своего товарища оказалась настолько глубокой, что мужчина, взяв ружье, отправился к дому соседа и трижды прицельно выстрелил в него через окно. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Позже стрелявший вернулся домой, позвонил в полицию и признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.