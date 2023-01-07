Глава минтранса Иркутской области проверил ситуацию с общественным транспортом на маршруте Иркутск-Шелехов

Представители власти обсудили несколько вариантов решения этой проблемы. Фото: из Telegram-канала губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области проехал на маршрутке из Иркутска в Шелехов после того, как местные жители пожаловались властям на проблемы в работе общественного транспорта. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

- Особенного много жалоб о том, что в вечернее время из Свердловского района в сторону Шелехова невозможно уехать. Накануне вечером направил министра транспорта и дорожного хозяйства Максима Лобанова лично проверить, как обстоят дела. Он созвонился с одним из авторов обращений, на остановке и в автобусе поговорил и с другими людьми, - говорится в сообщении в главы региона.

Игорь Кобзев отметил, что ситуация, которую описывали жители области в обращениях действительно имеет место быть. Особенно она обостряется в вечернее время, когда интервал маршруток увеличивается. Представители власти обсудили несколько вариантов решения этой проблемы. Глава министерства проговорил с перевозчиком об увеличении подвижного состава и класса автобусов. Также еще одним способом устранения проблемы может стать установка видеокамер на остановках общественного транспорта по городу. Таким образом сотрудники министерства смогут в режиме реального времени контролировать положение дел, а при необходимости оперативно вмешаться в ситуацию.