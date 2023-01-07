Митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан посетил военный госпиталь Иркутска

Священнослужитель передал бойцам сладкие рождественские угощения, а также каждому из них вручил памятный праздничный сувенир. Фото: из Telegram-канала губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

Митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан посетил местный военный госпиталь. Священнослужитель передал бойцам сладкие рождественские угощения, а также каждому из них вручил памятный праздничный сувенир. Об этом в своих социальных сетях сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Подняли настроение ребятам и Рождественские колядки в исполнении квартета, которые прозвучали в каждой палате. Владыка пожелал скорейшего выздоровления парням. Уверен, для них это было очень важно и ценно: пообщаться с добрым, мудрым человеком. Увидеть и почувствовать его помощь, поддержку, - отметил глава региона.

Ранее, «КП-Иркутск» сообщала о том, что митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан поздравил всех жителей Приангарья с радостью праздника Рождества Христова.