Благоустройство городского парка в Шелехове завершат в 2023 году

Общая стоимость благоустройства составляет 172,6 миллионов рублей. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Работы по благоустройству городского парка в Шелехове завершатся в октябре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Мы рассчитываем, что реализация этого проекта позволит создать в Шелехове место притяжения спортивной молодежи, поможет проводить городские и районные культурно-массовые мероприятия. Кроме того, это будет интересно инвесторам, которые захотят принимать участие в развитии этой рекреационной зоны, - подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

Большая часть работ уже завершена. Усовершенствована аллея, ведущая от главного входа в парк, благоустроены дорожки, созданы тротуары и велодорожки. Также появилось место для установки новых спортивных площадок для детей и взрослых, проложены маршруты для любителей скандинавской ходьбы. Проект «Шелехов Парк» стал победителем V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году. Работы проводятся благодаря нескольким источникам финансирования. Общая стоимость проекта составляет 172,6 миллионов рублей.