Два рыбака из Иркутска получили штраф за выход на воду после закрытия навигации

Лодку с рыбаками обнаружили в районе Нижней набережной Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске, двое мужчин, решивших порыбачить на реке Ангара вместо улова получили штраф. Их судно не соответствовало нормам и его эксплуатация в текущую погоду и в период закрытия навигации не допустима. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Очевидцы с берега заметили двух мужчин. Звонившие на единый номер вызова экстренных служб уточнили, что из-за удаленности и тумана не могут разглядеть, находятся люди в воде или на льдине. На место незамедлительно были направлены инспекторы ГИМС и городские спасатели, - говорится в сообщении ведомства.

Лодку с рыбаками обнаружили в районе Нижней набережной. Несмотря на то, что мужчины надели на себя спасательные жилеты, их судно не соответствовало требованиям безопасности. При таких погодных условиях и существующем запрете на выход на воду в период закрытия навигации его эксплуатация была недопустима. Спасатели сопроводили рыбаков до берега. В отношении 34-летнего местного жителя был составлен протокол об административном нарушении. Ему грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.