Синоптики рассказали о погоде в Иркутске 8 января 2023 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 8 января 2023 самый настоящий подарок в последний день праздничных новогодних каникул. Сегодня иркутяне еще раз смогут выбраться на прогулки, покататься на коньках или с горок, ведь в городе днем до -5 градусов! Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 8 января 2023: прогноз

- Погода в Иркутске 8 января 2023 ожидается с переменной облачностью, без осадков, - говорят метеорологи.- В городе дует ветер с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Днем ждем -5…-7 градусов.

Атмосферное давление в областном центре, по данным Яндекса, в норме – 724 миллиметра ртутного столба, а вот влажность повышенная – 84%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 8 января 2023 также будет с переменной облачностью. В северных районах выпадет небольшой снег, местами также возможны осадки. Порывы ветра днем до 12 м/с, показания уличных градусников до -4…-9. Но если небо закроют облака, похолодает до -14…-19. Холодно сегодня на севере Катангского района, там -33…-38.

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