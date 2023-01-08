10 пожаров потушили в Иркутской области за сутки 7 января Фото: Архив "КП"

В регионе ежедневно тушат пожары. За минувшие сутки 7 января их произошло 10. В Приангарье горели жилые дома, дача, хозпостройки, нежилые строения, мусор и автомобиль. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- К счастью, в этот раз погибших нет, пострадал один человек, - говорят спасатели. – Во время пожаров было эвакуировано четыре человека.

Чаще всего пожар снова возникали из-за неисправности электропроводки. Таких случаев за сутки произошло пять. Также трижды пламя разгоралось из-за неисправности печного отопления Дважды огонь тушили из-за курения.

За ночь 8 января уже также потушено 4 пожара в Приангарье. Пострадавших и погибших нет.

Напоминим, что накануне в регионе выпал снег и дороджные службы перевели на усиленный режим работы.