Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 января 2023 2:33

10 пожаров потушили в Иркутской области за сутки 7 января

Пострадал один человек
Мария КНЯЗЕВА
10 пожаров потушили в Иркутской области за сутки 7 января

10 пожаров потушили в Иркутской области за сутки 7 января

Фото: Архив "КП"

В регионе ежедневно тушат пожары. За минувшие сутки 7 января их произошло 10. В Приангарье горели жилые дома, дача, хозпостройки, нежилые строения, мусор и автомобиль. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- К счастью, в этот раз погибших нет, пострадал один человек, - говорят спасатели. – Во время пожаров было эвакуировано четыре человека.

Чаще всего пожар снова возникали из-за неисправности электропроводки. Таких случаев за сутки произошло пять. Также трижды пламя разгоралось из-за неисправности печного отопления Дважды огонь тушили из-за курения.

За ночь 8 января уже также потушено 4 пожара в Приангарье. Пострадавших и погибших нет.

Напоминим, что накануне в регионе выпал снег и дороджные службы перевели на усиленный режим работы.